Ironbiella in trasferta a Duisburg

Tappa tedesca per il circuito IronMan. Nel fine settimana la città di Duisburg ha infatti ospitato le gare del famoso circuito di triathlon.

Il freddo fuori stagione ha caratterizzato la giornata ed è stato un ostacolo in più per le portacolori dell’Ironbiella Enrica Soligo e Laura Ravera che oltre alla difficoltà delle distanze (1,9km di nuoto, 90Km di bici e 21Km di corsa) hanno dovuto affrontare il nuoto nelle acque fredde del bacino di Duiburg, pedalare sul tracciato reso viscido dalla pioggia che è tornata battente per la frazione di corsa.

Soddisfazione quindi ancora più grande per le due ragazze che medaglia al collo hanno potuto festeggiare degnamente il compleanno di Enrica.