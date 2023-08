Oltre 120 persone a Salussola per il concerto a favore di AIDO

Buona partecipazione di pubblico a Salussola per l'evento musicale targato AIDO Biella. A fare il punto della serata lo stesso Comune con un post sui propri canali social: “Concerto dei Ladri di Sogni che ci hanno deliziato con la musica dei Nomadi. Per promuovere l'associazione Aido, per promuovere il dono e l'aiuto alle persone che hanno bisogno di un nuovo organo per vivere meglio. Un grazie al presidente e i suoi collaboratori perché l'associazione Aido continua a essere un punto di riferimento e di aiuto per tutti, grazie a tutti quelli che hanno partecipato: eravamo più di 120 persone ed è stato un bel momento per condividere anche delle cose che avevamo nel cuore! Grazie a Matteo e alla sua band alla Pro loco che ha patrocinato l'evento e a tutti coloro che in qualche modo ci hanno aiutato a rendere questa serata una serata speciale”.