Regione, il vicepresidente Carosso in visita nel Biellese

Mercoledì 9 agosto il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso sarà nel Biellese per una visita istituzionale organizzata dal consigliere regionale Michele Mosca.

Gli incontri, che copriranno l’intera giornata e vasta parte della provincia, inizieranno alle 10 a Rosazza per la consegna della targa a una Bottega dei Servizi vincitrice del bando regionale. Si proseguirà quindi a Bielmonte con la visita al laghetto artificiale – che si è rivelato fondamentale per l’innevamento delle piste da sci – alle 11 assieme ai sindaci del territorio, al delegato dell’Unione Montana del Biellese Orientale, al Presidente di ARPIET (Associazione regionale piemontese delle imprese esercenti trasporto a fune in concessione), Giampiero Orleoni e a una rappresentanza del Gruppo Ermenegildo Zegna.

Dopo pranzo, si terrà un incontro istituzionale in sala consiliare della Provincia di Biella con il Presidente e i sindaci del Biellese, i rappresentanti delle associazioni di montagna, foreste e parchi, gli agricoltori e gli allevatori, i rappresentanti dell’attività venatoria e altri importanti enti e associazioni legati alle deleghe del Vicepresidente Carosso.

«Questa visita – commenta il consigliere regionale Michele Mosca – conferma ancora una volta l’attenzione che l’attuale amministrazione regionale dimostra nei confronti delle province e di tutti gli enti e le associazioni, in particolare quelle della montagna. Il nostro territorio è stato beneficiario di diverse iniziative regionali, fornendo al contempo ottime risposte e dando dunque un riscontro di laboriosità e dinamismo. Ne sono la prova gli ottimi indicatori appena usciti sul turismo, che vedono la nostra provincia ai vertici regionali e nazionali come incremento di flussi e pernottamenti, sicuramente dovuto alle peculiarità delle nostre eccellenze montane e alla tranquillità che qui si respira. Ad agosto – conclude Mosca - l’attività legislativa va in ferie ma non la Lega, che vuole stare ancora al fianco e dare risposte concrete a chi ha deciso di vivere e lavorare nelle zone alpine, con tante difficoltà e tanti sacrifici».