Fondo Piccoli Comuni, a Borriana interrogazione di Fratelli d'Italia

L'ultima legge di bilancio ha istituito il Fondo Piccoli Comuni del Ministero del Turismo, stanziando 10 milioni di euro per quest'anno e 12 milioni ciascuno per il 2024 e 2025, finalizzati a sostenere i comuni a vocazione turistica con popolazione inferiore a 5000 abitanti, ed ad incentivare interventi innovativi in tema di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Nel Biellese i comuni turistici sono 34, ed uno di questi è Borriana, dove Fratelli d'Italia, minoranza in Consiglio Comunale, ha presentato un'interrogazione chiedendo se l'Amministrazione Comunale prevede di partecipare al fondo.

Queste le motivazioni che Fratelli d'Italia espone nell'interrogazione: “Accrescere l’accessibilità e la funzione della offerta turistica da parte di persone con disabilità; sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzano l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni; riqualificare con infrastrutture gli ambienti urbani e le aeree soggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area; potenziare forme di mobilità sostenibile come, ad esempio, i campeggi; creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival; promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali; ridurre l’impatto ambientale del turismo; incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica”.