Perché è bene acquistare solo smalti semipermanenti professionali

Se sei un'estetista professionista o un'onicotecnica, saprai bene quanto sia importante dare alle tue clienti un servizio di qualità, che garantisca una manicure resistente, lucida e di lunga durata. Gli smalti semipermanenti professionali rappresentano esattamente la soluzione a queste esigenze, essendo una combinazione ottimale delle migliori caratteristiche degli smalti per unghie tradizionali e dei gel per unghie. Ma perché è così importante scegliere smalti semipermanenti professionali? Nei paragrafi successivi, esploreremo i benefici di questi prodotti e perché è importante optare per la qualità.

Cosa sono gli smalti semipermanenti professionali

La caratteristica "semipermanente" di questi smalti si riferisce alla loro durata sulle unghie. A differenza degli smalti tradizionali, che possono iniziare a sbeccarsi o sbiadire dopo pochi giorni, gli smalti semipermanenti professionali mantengono la loro brillantezza per due o tre settimane, a volte anche di più con la corretta manutenzione.

Ma cosa li rende "professionali"? Gli smalti semipermanenti professionali sono prodotti di alta qualità. Sono progettati specificamente per garantire la massima aderenza all'unghia, un colore intenso e una finitura lucida e uniforme.

A differenza degli smalti tradizionali che si asciugano semplicemente all'aria, gli smalti semipermanenti professionali necessitano di una lampada LED o UV per indurire. Questo processo, chiamato fotopolimerizzazione, crea un film resistente che protegge l'unghia e preserva la luminosità del colore per un periodo di tempo più lungo. In quanto professionista, avrai la competenza e la conoscenza necessarie per utilizzare al meglio questi prodotti, applicandoli correttamente per ottenere risultati ottimali.

Se desideri offrire alle tue clienti un servizio eccellente e una manicure di lunga durata, gli smalti semipermanenti professionali rappresentano la scelta ideale. Con la loro qualità superiore e la loro resistenza, sono lo strumento perfetto per un risultato di qualità.

Perché scegliere smalti semipermanenti professionali

Uno dei principali vantaggi degli smalti semipermanenti professionali è la loro durata eccezionale. Uno smalto semipermanente professionale può durare fino a tre settimane o più, mantenendo lo splendore e l'aspetto impeccabile. Questo significa che le tue clienti possono godere di una manicure perfetta per molto più tempo.

Gli smalti semipermanenti professionali sono formulati per dare una finitura lucida e altamente pigmentata, che rimane brillante per tutta la durata della manicure. Questo li rende particolarmente adatti per coloro che desiderano un aspetto elegante e raffinato.

Questo perché grazie al processo di fotopolimerizzazione, gli smalti semipermanenti professionali creano un film resistente che protegge l'unghia. Questo rende la manicure più resistente a graffi, scheggiature e altre lesioni, mantenendo le unghie delle tue clienti in ottime condizioni.

Grazie alla vasta gamma di colori e finiture disponibili, gli smalti semipermanenti professionali offrono infinite possibilità creative. Che tu voglia creare un design intricato o semplicemente dare alle unghie un tocco di colore, questi prodotti ti offrono la flessibilità e la versatilità che ti servono.

In conclusione, scegliere smalti semipermanenti professionali significa offrire alle tue clienti un servizio di qualità superiore, con una manicure di lunga durata, brillante e resistente. Non solo, ma ti dà anche l'opportunità di esprimere la tua creatività e abilità nel nail art, rendendo ogni manicure un'opera d'arte unica.

Le caratteristiche dei migliori smalti semipermanenti professionali

Quando si tratta di scegliere un smalto semipermanente professionale, ci sono alcune caratteristiche chiave che dovresti considerare per assicurarti di ottenere il miglior prodotto possibile. Ecco una guida su ciò che dovresti cercare:

● Vasta gamma di colori;

● Formula resistente e duratura;

● Facilità di applicazione e rimozione;

● Consistenza ideale.

Un buon smalto semipermanente professionale dovrebbe offrire una vasta gamma di colori, permettendoti di soddisfare le esigenze e i gusti di tutte le tue clienti. Che si tratti di tonalità naturali per un look sobrio e classico, o di colori vivaci e audaci per un design più creativo e contemporaneo, la scelta del colore è un elemento essenziale per ogni manicure. Nell'ambito della bellezza e dell'estetica, così come per l'abbigliamento, la scelta dei colori gioca un ruolo fondamentale.

Come già accennato, uno dei principali vantaggi degli smalti semipermanenti professionali è la loro durata. Un prodotto di alta qualità dovrebbe garantire una manicure che rimane brillante e intatta per almeno due o tre settimane.

Un buon smalto semipermanente professionale dovrebbe essere facile da applicare, permettendo una stesura liscia e uniforme. Inoltre, dovrebbe essere possibile rimuoverlo senza danneggiare l'unghia naturale. Molti prodotti professionali possono essere rimossi con un apposito solvente, senza necessità di limare o raschiare l'unghia.

La consistenza del prodotto è un altro fattore da considerare. Un buon smalto semipermanente dovrebbe avere una consistenza che permette una stesura liscia e uniforme, senza grumi o striature. Questo ti aiuta a ottenere una finitura professionale e senza imperfezioni.

Un prodotto di alta qualità ti permetterà di offrire un servizio eccellente alle tue clienti, garantendo manicure di lunga durata, brillanti e perfette.

Un brand come Eniinails offre un'ampia gamma di smalti semipermanenti professionali di alta qualità, che garantiscono la bellezza delle mani e dei piedi con una copertura ottimale già dalla prima passata. Gli smalti rinforzanti Hema Free one-step di Eniinails sono disponibili in pratici kit professionali, rendendoli una scelta ideale per chi desidera elevare il proprio servizio. Con una vasta scelta di colori e una formula di alta qualità, sono la soluzione ideale per dare alle tue clienti una manicure resistente, brillante e di lunga durata.