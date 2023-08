Bolle di Malto, RB Creative curerà gli spazi espositivi: le parole del titolare, VIDEO

I preparativi per il maxi-evento richiedono professionalità e molta esperienza nel campo dell’allestimento, lo spazio espositivo diventa di cruciale importanza ed è per questo, che il più grande appuntamento dedicato alle birre artigianali italiane, ha scelto l’azienda biellese.

Antonio Ramella Gal, socio titolare di RB Creative di Vigliano, ci racconta il “dietro le quinte” di uno degli eventi più importanti a livello locale e nazionale: “Nel territorio biellese ci sono moltissime iniziative, Bolle di Malto ci permette di rivolgerci a un pubblico specifico e gli allestimenti non mancheranno! Inoltre la notorietà dell’evento ci farà approdare anche all’estero. La rassegna – continua Ramella Gal – è un’occasione non convenzionale per Biella: riesce ad attrarre le attenzioni del territorio e soprattutto di quelle esterne, che gli donano la possibilità di farsi conoscere ed esprimere le proprie potenzialità”.

In accordo con gli organizzatori, RB Creative ha contribuito a definire un punto d’arrivo e di partenza, al fine di offrire il proprio contributo al Biellese: un intervento a livello nazionale, per valorizzare le peculiarità di Biella, che presenta moltissime ricchezze.