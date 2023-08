Trecate, un 31enne arrestato per tentata violenza a danno di due donne

Dopo un'attenta indagine, i carabinieri di Novara hanno individuato il presunto responsabile dell'aggressione e della tentata violenza ai danni di due donne a Trecate.

L'episodio risale alla serata del 15 giugno scorso, quando un uomo di 31 anni, di origine nigeriana, ha cercato in due occasioni diverse di aggredire e violentare due donne in diverse zone della città, precisamente in via Mazzini e via Matteotti. Le vittime hanno prontamente denunciato l'accaduto ai Carabinieri di Trecate.

L'uomo è stato sottoposto a provvedimento di detenzione per tentata violenza sessuale e sabato 5 agosto è stato notificato di tale provvedimento nel carcere di Novara, dove è già detenuto per altre accuse.