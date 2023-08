Tenta di suicidarsi in stazione a Novara, giovane salvato dalla Polfer

Nei giorni scorsi a Novara, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno impedito una tragedia imminente. Un giovane straniero in stato confusionale si trovava sulla banchina del binario 3, minacciando di togliersi la vita gettandosi sotto il treno che stava per entrare in stazione.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti tempestivamente sulla scena, rispondendo alla segnalazione del dirigente movimento di Fs, che aveva notato la situazione di pericolo imminente. Sono riusciti a raggiungere il giovane e a fermarlo prima che potesse mettere in atto il suo tragico gesto.

Provvidenziale anche l'intervento del macchinista del treno. Grazie alla sua prontezza e alla rapida attivazione dei sistemi di frenata, il convoglio è riuscito a fermarsi in tempo, evitando così di travolgerlo.