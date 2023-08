Nei giorni scorsi la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Novara è stata allertata per un incidente stradale in via Galileo Galilei a Cameri. Un automobilista era uscito di strada con l'autovettura abbattendo un palo della pubblica illuminazione e uno del telefono.

Sul posto una squadra che, con il supporto del personale 118 e CRI di Novara, hanno estratto il ferito dall'automobile, poi trasportato all'Ospedale Maggiore di Novara.