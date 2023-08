Si perde e non sa come tornare a casa, allarme in piena notte a Camandona (foto di repertorio)

Momenti di preoccupazione a Camandona per un cittadino pakistano che non sapeva più come far ritorno alla struttura che lo ospitava. Inoltre, era senza il cellulare poiché la batteria era scarica.

L'allarme è stato lanciato poco prima della mezzanotte di ieri, 6 agosto. Sul posto i Carabinieri per l'assistenza del caso. La situazione è poi tornata alla normalità col ritorno a casa dell'uomo.