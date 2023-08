Senza biglietto sul bus, si lamenta senza mostrare i documenti e causa un ritardo di 20 minuti

Viene sorpreso senza biglietto sul pullman. Invece di mostrare i documenti, comincia a lamentarsi del trattamento subito e causa un ritardo della corsa di ben 20 minuti. È successo ieri, poco prima delle 20, in via per Tollegno, a Biella.

Protagonista un cittadino straniero di 19 anni che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe tentato di forzare la porta del bus proprio per evitare di confrontarsi con la Polizia, precedentemente allertata dallo stesso autista.

All'arrivo degli agenti, il giovane è stato fatto scendere dal mezzo e identificato sul posto. Sono in corso ora accertamenti circa l'accaduto: il ragazzo, infatti, rischia una denuncia per il danneggiamento della porta e l'interruzione di pubblico servizio.