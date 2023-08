Perde il controllo del motociclo e finisce fuori strada, 16enne ferito al ginocchio

Domenica da dimenticare per un giovane biellese, rimasto ferito in un incidente stradale autonomo. È successo ieri, intorno alle 10.30, nel comune di Zubiena. Stando alle prime ricostruzioni, il 16enne ha perso il controllo del suo motociclo per cause da accertare ed è finito all'esterno della carreggiata.

Nell'impatto sarebbe rimasto contuso ad un ginocchio. Subito soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.