Biella, scontro auto-bici vicino alle Poste di via Pietro Micca: due persone in ospedale (foto di Mattia Baù)

Incidente stradale vicino alle Poste di via Pietro Micca, a Biella, intorno alle 16 di oggi, 7 agosto. A rimanere coinvolte per cause da accertare un'auto e una bici con a bordo un cittadino afghano di 24 anni.

Quest'ultimo è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo. In ospedale anche l'altra conducente, una donna di 57 anni, per gli accertamenti del caso.

Agli agenti della Polizia Locale il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.