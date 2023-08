Biella, allarme in Riva per una 90enne caduta in casa (foto di Mattia Baù)

Allarme in Riva per una donna in difficoltà. Il fatto è accaduto intorno alle 18.20 di oggi, 7 agosto: stando alle prime ricostruzioni, una 90enne sarebbe caduta in casa per cause da accertare. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche gli agenti di Polizia Locale di Biella e i sanitari del 118 per la prima assistenza alla pensionata.