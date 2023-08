A Miagliano 135 commensali alla Festa dello Gnocco, da 20 anni un appuntamento “gustoso”

Da 20 anni la Festa dello Gnocco è un appuntamento fisso per la comunità di Miagliano. Merito della cucina (in maggioranza al femminile) capace di deliziare i palati più esigenti ad ogni edizione.

Sabato scorso erano presenti 135 commensali che hanno potuto assaporare gnocchi di patate con quattro sughi differenti (e sorpresa finale). Soddisfatti gli organizzatori dell'Oratorio di Miagliano, specialmente per i fondi raccolti che andranno a sostenere le numerose iniziative associative, come il pranzo di Natale rivolto agli anziani o i doni natalizi per i bambini del paese.