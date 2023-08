Biella, in gita con l’assessorato alle Politiche Sociali a Vogogna e Mergozzo

Sabato 5 agosto una folta comitiva (59 partecipanti) della terza età di Biella si è unita alla gita organizzata dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella, con destinazione Vogogna e Mergozzo. La giornata si è rivelata un vero e proprio successo, lasciando i partecipanti con il cuore pieno di gioia e soddisfazione.

"Un'opportunità come questa fa veramente la differenza nella vita delle persone, creando momenti di aggregazione, apertura verso nuove esperienze e promuovendo l'inclusione sociale – dice l’assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi -. La "terza età" di Biella può sicuramente vantarsi di aver vissuto una giornata memorabile e non vedono l'ora di partecipare ad altre iniziative simili in futuro".

La giornata è iniziata con l'arrivo a Vogogna, la perla medievale del Piemonte che ha colpito tutti i presenti con il suo suggestivo centro storico e il maestoso Castello Visconteo, che testimonia la ricca storia del borgo. E' poi proseguita con il pranzo, che si è tenuto in un ristorante locale, per un momento speciale di coesione del gruppo. Nel pomeriggio la giornata è proseguita verso la Val d'Ossola, per raggiungere Mergozzo, un borgo caratteristico che si affaccia sulle rive del lago omonimo. Qui i partecipanti hanno potuto passeggiare tra i vicoli pittoreschi e ammirare la bellezza di questo luogo incantato. Una passeggiata lungo le rive del lago e i momenti di relax hanno aggiunto un tocco di serenità alla giornata, permettendo a tutti di godere della bellezza dei panorami e dell'atmosfera rilassante del luogo...

“La soddisfazione dei partecipanti era palpabile, e molti di loro hanno espresso il desiderio di partecipare ad altre gite simili in futuro – conclude l’assessore Scaramuzzi -. Questa iniziativa ha dimostrato ancora una volta l'importanza di promuovere attività di socializzazione e di scoperta del territorio per gli anziani, in quanto contribuisce a migliorare la qualità della loro vita e a mantenere vivo il loro spirito di avventura”.