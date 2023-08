Protezione Solare: Il Fondamento Indispensabile della Tua Skincare Routine

Con il caldo, l’umidità, il sole e i raggi UV, la nostra pelle è messa a dura prova durante i mesi estivi. Nessuno vuole rinunciare alla naturale bellezza e idratazione della pelle, ecco perché è fondamentale ricordarsi di proteggerla sempre. La protezione solare, nelle sue diverse varianti, è l’alleato perfetto in estate, per permettere alla nostra cute di mantenersi luminosa e protetta.

Si tratta di uno step troppo spesso sottovalutato nella skincare routine, ma può veramente fare la differenza tra una pelle secca e spenta e una radiosa. Avere una pelle bellissima, anche in estate, è possibile: basta prendersene cura con costanza e usare i prodotti giusti.

La protezione solare: un alleato contro i raggi UV

La protezione solare è uno degli elementi fondamentali per il benessere della pelle, non solo quando si prende il sole in spiaggia: proteggere il viso con un prodotto del genere dovrebbe essere un’abitudine per tutti i giorni. Scopriamo perchè.

Spesso si sente parlare di raggi UV, associati all’estate, all’abbronzatura e alla protezione della pelle: facciamo un po' di chiarezza. I raggi UV, conosciuti anche come raggi ultravioletti, sono suddivisi in tre categorie differenti, a seconda dell'intensità e della tipologia della loro lunghezza d’onda: raggi UVA, UVB e UVC. Di questi tre gruppi, solo i primi due - considerati più innocui - raggiungono la superficie della Terra. I raggi ultravioletti non sono stati creati artificialmente dall’uomo: sono delle radiazioni emesse dal sole.

Queste diverse tipologie hanno ovviamente effetti differenti sul nostro corpo. I raggi UVB, per esempio, vengono assorbiti con facilità dall’epidermide ma non riescono a raggiungere il derma, lo strato più profondo della nostra pelle. I danni causati da queste specifiche radiazioni sono relativi e, con la giusta protezione solare, sono facilmente evitabili. I raggi UVB ci regalano una bella abbronzatura in estate ma, se sottovalutati, possono provocare scottature.

I raggi UVA invece possono raggiungere il derma e, per questo, provocano danni più seri e a lungo termine.

I vantaggi della protezione solare

La protezione solare dovrebbe diventare una buona abitudine, uno dei primi step della skincare routine. Spesso, quando si parla di questo prodotto, si immagina subito una crema dalla texture corposa e oleosa, che andrebbe ad appesantire il makeup, impedendo ai pori di respirare.

Fortunatamente non è così: nel corso degli anni, dopo svariati studi sulle formulazioni e le texture, il mondo del beauty e della skincare si è evoluto in modo responsabile ed efficace, fornendo un’ampia gamma di protezioni solari adatte a tutti i tipi di pelle.

Ecco ora i principali vantaggi dell’integrare nella propria skincare routine una protezione solare. Grazie alla barriera protettiva creata dalla crema solare, la nostra pelle risulterà protetta dagli agenti esterni, e quindi più fresca e idratata. Altro fattore importante è la prevenzione dai danni cutanei e dall'invecchiamento precoce: i raggi UV, quando penetrano nell’epidermide, agiscono negativamente sulla produzione di collagene. La conseguenza diretta di questo è una pelle secca e affaticata, con piccole macchie brune e rughe. Inoltre, è stato provato che applicare tutti i giorni la protezione solare diminuisce in maniera significativa il rischio di sviluppare tumori cutanei.

In estate tutti questi rischi aumentano: la Terra è più vicina al sole rispetto al periodo invernale e la nostra pelle rischia di assorbire molte più radiazioni. La protezione solare non è un elemento superfluo nella skincare routine, ma una sicurezza in più, un modo per coccolare la nostra pelle, mantenendola sana, idratata, elastica e dall’aspetto più giovane.