Valdilana, chiusa la provinciale di Cerreia

Da venerdì 4 agosto sono in corso lavori di bitumatura a Masserano, in due tratti della Strada Provinciale 230/A Crosa-Masserano (tra i km 6+785 e 7+110; e tra i km 7+750 e 7+870), dove, nella fascia oraria 8–18, è in vigore il senso unico alternato regolato da movieri o, all’occorrenza, da semaforo mobile.

Stessi lavori, stessa fascia oraria, ma limitazione diversa a Valdilana, dove è chiusa al transito la SP 226 Cerreia, nel tratto compreso tra i km 0+820 e 1+150.

Ad eccezione dei giorni festivi, tali limitazioni saranno in vigore fino al 18 agosto