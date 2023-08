Paura al grattacielo della Regione, crolla un controsoffito al sesto piano: nessun ferito

Attimi di paura, ma per fortuna nessun ferito, al Grattacielo della Regione in via Nizza. Nella giornata di venerdì, infatti, per cause ancora da chiarire, un pezzo di controsoffitto è crollato.

E' successo al sesto piano, come racconta Guido Catoggio, segretario regionale di Fp Cisl che si è tenuto in stretto contatto con i rappresentanti del sindacato. "Ironia della sorte, è successo proprio al piano in cui si trovano anche i reparti di manutenzione. E' stato un momento di grande spavento, ma quel che più conta è che nessuno si è fatto male, anche se in quel momento erano presenti alcune persone in quella zona del grattacielo".

Non si tratta del primo inconveniente che riguarda il grattacielo della Regione. Dall'insegna che sovrasta l'ingresso su via Nizza che si è staccata nei mesi scorsi, fino ad altri disagi piccoli e grandi, segnalati anche da alcuni esponenti dell'opposizione in Consiglio regionale.