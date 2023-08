Democratiche Biellesi: “Donne non hanno bisogno di tutele ma di rispetto e diritti”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Le Democratiche Biellesi, al fianco di tutte le altre organizzazioni delle donne piemontesi, protestano per l'ennesima, grave mancanza di rispetto per l'intelligenza e la libertà scelta di tutte noi. La Giunta Cirio ci ha tristemente abituato alle sue prese di posizione contro i diritti delle donne. Una giunta che non investe in politiche per le famiglie, non investe in sanità pubblica, non investe in servizi, in personale ma si limita a fare annunci e ad inventare attività parallele.

Oggi tira fuori dal cilindro la stanza della dissuasione per le donne che vogliono abortire. Donne che, per le destre, sono sempre bisognose di tutele, non in grado di decidere da sole e di fare scelte meritevoli di rispetto.Non ci stancheremo di ripetere che abbiamo delle LEGGI che devono essere applicate in tutte le loro forme. La tanto vituperata LEGGE 194 non parla solo di aborto ma di servizi alla famiglia, sostegno e ascolto delle donne, mentre la destra al governo di questo Paese e della nostra Regione preferisce investire su altro, invece che potenziare i consultori, che sono in affanno per carenza di personale in grado di svolgere tutto il lavoro auspicabile. Soldi al volontariato? Solo a quello apertamente schierato dalla loro parte, ovvero le associazioni pro vita. Non è questo il modo per contrastare la denatalità. Poco ma sicuro.

Occorre piuttosto investire risorse per promuovere politiche ad hoc. Qui, al contrario, si concedono regalie al privato, depauperando il servizio pubblico. Si cerca di distrarre l'opinione pubblica dal grande vuoto di questo governo piemontese colpito da una grave e cronica forma di "annuncite".I nostri consultori biellesi necessitano di investimenti, di più personale stabile per poter applicare appieno la Legge 194, per portare avanti percorsi di formazione nelle scuole, per essere il luogo aperto a cui le donne possano rivolgersi ed essere seguite da personale formato e in grado accompagnarle nelle loro scelte, talvolta molto difficili.

Come sottolinea la Consigliera regionale del PD Canalis 'il sostegno per superare le eventuali cause economiche dell’interruzione di gravidanza c’è già, si chiama assegno unico ed è stato introdotto dal PD'. Quello che manca sono dei presidi territoriali sufficientemente capillari e con un’adeguata dotazione di personale. La legge 405/1975 prevede 1 consultorio ogni 20.000 abitanti. In Piemonte nel 2019 secondo l’ISS ce n’erano 1 ogni 36.247 abitanti. Troppo pochi. Forse anche per questo nell’ultima classifica ministeriale sui LEA, il Piemonte, che nel 2017 era primo in Italia, ora è solo settimo. Il nostro maggior punto debole è la medicina territoriale, in cui i consultori familiari sono ricompresi. Chiediamo quindi alla Giunta regionale meno atti dimostrativi, meno assistenzialismo e più fondi per insediare i consultori dove sono scomparsi”.