Waterfestival 2023, annullate tutte le gare di domenica per il forte vento

Annullate definitivamente tutte le gare di domenica 6 agosto. A darne notizia gli organizzatori del Waterfestival 2023 sui propri canali social.

“Il vento non ci ha dato tregua e ha portato alla decisione obbligata da parte della Federazione Italiana Motonautica e di Rainbow Team di annullare tutte le gare previste per il Mondiale di F4 e l’Europeo di GT30 – si legge nella nota - Siamo abbattuti. Ma non piegati: ripartiremo più forti, per fare quello che amiamo e per far conoscere questo mondo meraviglioso che è la motonautica. Ci vediamo nel 2024. Più forti di prima”.