Virtus Biella, Alex Cavallone entra nello staff tecnico

Volto giovane, ma tanta tanta esperienza alle spalle, anche ad alto livello. Nella stagione che sta per iniziare entrerà a far parte dello staff tecnico della Virtus Biella Alex Cavallone, tecnico che avrà anche un ruolo “trasversale” all’interno della società: oltre a far parte del gruppo di allenatori della prima squadra, sarà anche nel settore giovanile oltre che preparatore atletico di tutta la “ciurma” nerofucsia.

Nella passata stagione è stato allenatore del Teamvolley in serie D e in precedenza è stato direttore tecnico in una società del milanese e successivamente preparatore atletico e tecnico nel blasonato Bedizzole, società della provincia di Brescia, nella quale ha avuto ampie responsabilità nel settore giovanile ed è stato secondo in B1. A completare il curriculum anche un’annata in casa Biella Volley, agli albori della sua carriera, e un anno a Romagnano in serie B2. Insomma, un gran bel colpo per la “ripartenza” di Virtus Biella.

Dice il neotecnico Virtussino: «Sono stato felice della chiamata da parte della Virtus: indubbiamente è una nuova avventura molto stimolante. Arrivo da una stagione come primo allenatore in un campionato regionale nel quale, contro ogni pronostico, siamo riusciti a lottare per qualcosa di importante sino alla fine, e porto alla Virtus anche un bagaglio di esperienze ancor più importanti come quelle fatte nei 5 anni in Lombardia, ma mi approccio a questa stagione con grande umiltà e tanta voglia di imparare da un tecnico e da una persona come Maurizio Venco, che sono certo potrà farmi crescere ancora. A Bedizzole ho avuto la fortuna di sperimentare anche qualcosa di mio, e di lavorare con personaggi importanti, ma mai in carriera con un tecnico che ha vissuto la serie A da protagonista e che ha portato alcune delle sue squadre giovanili a traguardi eccellenti a livello nazionale. Sono pronto e carico per iniziare».