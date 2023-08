Prima giornata di gare al Waterfestival 2023 di Viverone: ecco i risultati

La prima giornata di gare al Waterfestival 2023 di Viverone è stata contraddistinta dal grande caldo che ha accompagnato l’intera kermesse organizzata da Rainbow Team, Federazione Italiana Motonautica e Comune di Viverone. Il pubblico ha potuto godere, nella mattinata, delle prime uscite dei piloti impegnati nelle prove libere e nelle qualifiche cronometrate per poi assistere nel pomeriggio alle emozionanti sfide valide per le prime gare del Campionato Mondiale di Formula 4 e per il Campionato Europeo di GT30.

Per quanto riguarda la massima categoria giovanile - il GT30 - la dominatrice incontrastata è stata l’estone Karol Soodla, che dopo aver fatto registrare il tempo più veloce nelle libere ha conquistato anche la pole position. L’unico in grado di darle filo da torcere è stato l’azzurro Jacopo Ravasio: in gara i due giovani driver hanno dato vita al duello della giornata che dopo un susseguirsi di colpi di scena ha premiato Soodla. La graduatoria finale ha visto Ravasio penalizzato per il ‘salto’ di una boa che ha portato l’italiano all’11° posto. Classifica finale con Kukcinavicius (LTU) al secondo posto e Penfold (GBR) a occupare il gradino più basso del podio. Sul fondo i due piloti monferrini del Rainbow Team Ettore Bo e Giulio Rimondotto che proveranno a rifarsi nella giornata di oggi, domenica 6 agosto.

Gara 1 sfortunata anche per l’altro driver arcobaleno in gara: Oleg Bocca, impegnato nel Mondiale di F4, ha dovuto far fronte a diversi problemi tecnici riguardanti la sua imbarcazione che hanno pregiudicato la prestazione e il posizionamento finale. Anche lui è deciso venderà cara la pelle nella gara 2 di domani. A trionfare sono stati quindi il finlandese Jarno Vilmunen, medaglia d’argento per il norvegese Andrè Solvang, terzo il lituano Paulius Stainys e quarta la svedese Mathilda Wiberg.