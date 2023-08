Centri estivi a Biella, il PD in un'interrogazione: "Tagli del 30% e ritardi importanti nell'organizzazione"

Nel documento, i consiglieri sostengono che la giunta abbia approvato la delibera per l’erogazione dei voucher e la ricerca di enti organizzatori di centri estivi solo il 23 maggio 2023 e l’avviso per individuare soggetti organizzatori di centri estivi presso i quali rendere spendibile il voucher sia stato pubblicato il 24 maggio dando 4 giorni di tempo ai soggetti interessati per candidarsi.

A cosa è dovuto il taglio ai finanziamenti, per quale motivo si è arrivati alla delibera e quindi conseguentemente alla pubblicazione dei bandi solo a scuole chiuse, quanti voucher sono stati distribuiti e quante domande sono state respinte e per quale motivo?

Non solo: per il Pd sono stati fatti importanti tagli: "Rispetto agli anni precedenti - si legge nel documento - i fondi messi a disposizione nel 2023 sono 80.000, nel 2022 erano stati 121.000 euro e nel 2021 128.000, quindi un taglio di più del 30% rispetto agli anni precedenti. E dato il perdurare dell’incertezza circa l’erogazione dei contributi e la riduzione degli stessi, quest’anno alcuni centri estivi non sono partiti, per esempio quello della parrocchia del Villaggio Lamarmora, attivo da molti anni".