Camion in una scarpata a Piobesi d’Alba: grave un 35enne

E’ di due feriti, uno dei quali gravi, il bilancio dell’incidente verificatosi nel primo pomeriggio di ieri, poco prima delle 15, a Piobesi d’Alba, presso la cantina Tenuta Carretta, dove un camion è finito in una scarpata.

In condizioni serie per lo schiacciamento subito agli arti inferiori da parte del mezzo uno dei due operai coinvolti nell'incidente. Per l'uomo, un 35enne residente a San Francesco al Campo, nel Torinese, i sanitari del servizio regionale di emergenza 118 hanno disposto il trasferimento in elicottero al Cto di Torino in codice rosso.

Non preoccupano invece le condizioni dell'altro operaio, un uomo classe 1974, residente a Settimo Torinese, trasportato all’ospedale di Verduno per accertamenti e poi dimesso nel tardo pomeriggio. Dalle prime ricostruzioni effettuate dai soccorritori pare che i due operai stessero lavorando a smontare palco posto nel cortile della cantina. Erano impegnati a caricarne le componenti all’interno del cassone telonato del camion, un Iveco Daily, quando questo, forse a causa di un problema al sistema frenante, si è mosso dalla posizione in cui era stato parcheggiato, iniziando a percorrere il cortile in retromarcia, diretto verso una vicina scarpata.

Uno dei due operai è riuscito ad abbandonare il mezzo mentre questo finiva nel declivio, procurandosi lievi ferite. Il secondo ha invece tentato di rientrare nella cabina dal cassone per arrestare la corsa del camion, ma senza successo. Giunto sul limite del burrone il mezzo si è ribaltato rovesciarsi nella scarpata sottostante per una dozzina di metri, prima di terminare la propria corsa contro una pianta, in equilibrio precario.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Alba, che, imbracati con tecniche speleologiche, hanno raggiunto il malcapitato e messo in sicurezza il mezzo, fermatosi in equilibrio precario. Hanno quindi fatto scendere i sanitari del 118 intanto arrivati con l’elicottero 118 partito da Alessandria e, una volta che questi hanno stabilizzato il ferito, lo hanno imbarellato e condotto in superficie, di modo da consentire i soccorsi.

L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale torinese in elicottero. Sul posto è intanto giunta l’autogru partita dal Comando astigiano dei Vigili del Fuoco, che ha operato per il recupero del furgone, terminato soltanto nel tardo pomeriggio. Sul posto erano intanto arrivati i funzionari del servizio prevenzione infortuni dell'Asl Cn2 e i Carabinieri di Corneliano d'Alba, per gli accertamenti e rilievi del caso.