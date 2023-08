Salussola, 20enne perde il controllo dell'auto e si ribalta fuori strada

È finito in ospedale il 20enne alla guida, rimasto coinvolto in un incidente autonomo a Salussola. Il fatto si è verificato intorno alle 2.30, in prossimità della frazione di Arro: stando alle prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto per cause da accertare e sarebbe finito nella cunetta laterale ribaltandosi completamente.

In breve tempo è stato raggiunto dai sanitari del 118 per la prima assistenza e il trasporto al Pronto Soccorso. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.