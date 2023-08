Muzzano, auto sfonda il guardrail e finisce fuori strada FOTO

Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 9.30 di oggi, 6 agosto, lungo via Bertola, nel comune di Muzzano.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto è finita fuori strada dopo aver abbattuto il guardrail, posto a lato della carreggiata, mentre stava scendendo verso il paese vicino di Occhieppo Inferiore.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, anche il personale sanitario per la prima assistenza al conducente, rimasto apparentemente indenne. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito e la viabilità, ora rallentata.