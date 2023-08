Chiamate al 112 in piena notte: “Auto a zig zag sfiora auto in sosta”. Alla guida una donna ubriaca (foto di repertorio)

È stata trovata positiva all'alcoltest, con un tasso di quasi 3, la 42enne della Valle Cervo, fermata per un controllo dai Carabinieri.

È successo intorno alle 2.30 di questa notte, a Biella. La donna, infatti, è stata segnalata da alcuni residenti di via Trieste a causa delle sue azzardate manovre di guida. Sembra, infatti, che abbia percorso a zig e zag la strada e, in alcuni momenti, avrebbe sfiorato le auto in sosta. Così, nei suoi confronti, è scattata la denuncia, col sequestro del mezzo.