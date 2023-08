Biella, rumori sospetti da un alloggio: è un furto. Arrestato 59enne e due persone denunciate

A conclusione accertamenti, i militari della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia Carabinieri di Biella hanno arrestato, per tentato furto aggravato in appartamento in concorso, un uomo 59enne residente nel capoluogo, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione ed in materia di stupefacenti, nonché deferito in stato di libertà, per i medesimi reati, una donna 33enne, residente in città e gravata da vicende penali e un uomo 35enne, incensurato residente a Gaglianico.

Nella circostanza, i militari operanti, alle ore 22 circa del 4 agosto, sono stati inviati dalla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Biella in 53^ Fanteria a seguito di segnalazione di rumori sospetti, provenienti da un appartamento condominiale sito al piano terreno ed abitato da una donna 45enne del luogo. Giunti sul posto gli operanti hanno sorpreso due uomini, nell'atto in cui si stavano allontanando dalla citata abitazione, dopo aver tentato di asportare, previa forzatura di una tapparella, un'asciugatrice per bucato ed una specchiera. Alla vista dei militari gli autori hanno lasciato la refurtiva, dileguandosi a piedi.

L’arrestato veniva immediatamente bloccato mentre il secondo uomo, deferito in s.l., è stato individuato successivamente. Nel proseguo degli accertamenti è emerso altresì la responsabilità nell'accaduto, anche della donna 33enne, sopra indicata, notata dai militari operanti, qualche minuto dopo, aggirarsi nei pressi del luogo del fatto e subito fermata ed identificata. La persona offesa, durante la ricezione della denuncia, ha riferito altresì che nella circostanza le era stata asportata anche una lavatrice, rinvenuta e recuperata nei pressi del condominio.

Refurtiva già riconosciuta e restituita alla legittima proprietaria. L’arresto è stato convalidato dal Giudice che come da richiesta avanzata dal Pubblico Ministero ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.