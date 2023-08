Scontro tra auto e moto nel comune di Andorno Micca. È successo ieri, intorno alle 12.30, in prossimità dell'abitato di San Giuseppe Casto.

Alla guida una 50enne di Callabiana e una coppia di centauri di 48 e 50 anni, residenti in paese. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il 118 per l'assistenza e il trasporto in ospedale dei feriti.