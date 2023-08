Grande partecipazione a Villa del Bosco per la tradizionale festività realizzata dall'Associazione Sportiva e dal Comune. Le serate sono iniziate lo scorso 4 agosto, con un menù saporito (ricco di piatti prelibati) e musica dal vivo, particolarmente apprezzata dai presenti.

Per l'occasione, la piazza del paese si è trasformata in un ristorante a cielo aperto proprio per assaporare in pieno la stagione estiva. Si prosegue stasera, domenica 6 agosto, con le cozze alla tarantina e Depietra DJ.