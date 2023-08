A Candelo la festa di San Lorenzo è un successo

La festa patronale di San Lorenzo, a Candelo, è un grande successo. Musica e buon cibo gli assoluti protagonisti delle giornate.

A fare il bilancio dell'evento, iniziato venerdì 4 agosto, l'assessore Selena Minuzzo sui propri canali social: “Una festa speciale per i cittadini di Candelo, cinque giornate che vedono impegnati i volontari in ogni attività proposta. Grazie a ciascuno di voi per l'impegno costante e quotidiano e per i vostri sorrisi che, rendono il nostro paese una comunità solidale”.

Il calendario degli appuntamenti proseguirà fino a lunedì 7 senza dimenticare la Santa Messa del prossimo giovedì (ore 10.30) con aperitivo e pranzo finale.