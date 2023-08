2 agosto, Bologna non dimentica le vittime della strage: c'è anche Biella alla commemorazione

Nei giorni scorsi, si è tenuta a Bologna la commemorazione delle vittime della Strage alla Stazione, avvenuta nel 1980.

Presente anche la Provincia di Biella con il presidente Emanuele Ramella Pralungo che, sui propri canali social, ha scritto quanto segue: “Bologna non dimentica: 43 anni fa, assieme alla bomba nella stazione centrale di Bologna, ottantacinque vittime sono volate via. Il doloroso corteo di commemorazione per l'anniversario della strage, al fianco dei familiari delle vittime ed a molte altre amministrazioni. Sono presente, con il Gonfalone della Provincia di Biella, per ricordare uno dei colpi terroristici che più ha segnato la storia dell'Italia: una ferita ancora aperta, per non dimenticare, per difendere la libertà, per tutelare la democrazia, verso la giustizia che tutti speriamo”.