Verrone, pronta la carta dei servizi scolastici per le iscrizioni a tutti i servizi

Come ogni anno il Comune di Verrone ha preparato un opuscolo in cui si ha cercato di raccogliere tutte le informazioni utili sui Servizi attivati in favore degli alunni delle Scuole Secondarie di I Grado, Primarie e dell’Infanzia.

Per effettuare le iscrizioni ai servizi mensa, scuolabus e pre e post scuola, sarà sufficiente collegarsi con il proprio pc o cellulare al sito del Comune di Verrone www.comune.verrone.bi.it nella sezione ACCESSO RAPIDO e cliccare su SERVIZI SCOLASTICI.

Il nuovo programma di iscrizioni on-line richiede la registrazione al portale anche se già effettuata negli anni precedenti.

E’ necessario avere lo SPID per effettuare le iscrizioni degli alunni ai servizi: mensa, scuolabus, pre e post scuola e per il corso in inglese (open day mercoledì 06 settembre 2023 dalle ore 11 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00).

Le iscrizioni andranno effettuate TASSATIVAMENTE dal 2 AGOSTO fino al giorno 26 AGOSTO 2023 PER MOTIVI INFORMATICI SI PREGA DI NON EFFETTUARE L’ISCRIZIONE PRIMA DEL 2 AGOSTO per chi indica persone delegate al ritiro del/i minore/i, occorre, per ognuna, indicare i dati della carta di identità.

Tutte le domande di esenzione/riduzione andranno trattate direttamente allo sportello comunale negli orari di apertura al pubblico ENTRO E NON OLTRE IL 4 SETTEMBRE 2023 CON L’ATTESTAZIONE ISEE.