Salussola, partono i lavori di riqualificazione di frazione Vigellio

E' arrivato nella serata di venerdì 4 agosto all'Amministrazione di Salussola l'OK della Sovrintendenza Beni Culturali per i lavori alla piazza della chiesa di Frazione Vigellio.

Si tratta di interventi che riguardano la riqualificazione della frazione, oggetto di discussione durante l'ultimo Consiglio Comunale del 31 luglio.

L'assemblea ha infatti approvato una variazione di bilancio di 1,3 milioni di euro per interventi pubblici relativi al triennio 2024-2026, che comprendono 700 mila euro di contributi governativi per riqualificare Vigellio, dove il Comune ne investirà 100 mila per la piazza della chiesa, e 50 mila per realizzare un nuovo ambulatorio nello stabile dell'ex scuola con relativo parcheggio.

“Partiamo con Vigellio – dice il sindaco Manuela Chioda - per sistemare definitivamente la frazione, in modo che poi possiamo concentrarci anche su altri luoghi, come la scuola di Arro che abbiamo inserito nel Documento Unico di Programmazione”.

Voto contrario alla variazione da parte della minoranza di Salussola nel Terzo Millennio. “Un investimento di tale portata a Vigellio – afferma la capogruppo Simonetta Magnone - doveva essere destinato su altri movimenti franosi del territorio, e quello per l'ambulatorio era meglio destinarlo alla scuola”.