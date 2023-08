Superstada, lavori fino a metà settembre

I lavori di risanamento su sovrastruttura stradale e pavimentazione della Superstrada, (in gergo tecnico definita Strada Statale 758 Masserano Mongrando) dureranno fino a metà settembre.

Nello specifico ed eccezione dei giorni festivi, dal 21 agosto al 15 settembre, dalle 7 alle 19, ci saranno restringimenti sulla carreggiata destra in direzione Masserano-Biella, e restringimento in carreggiata sinistra in direzione opposta Biella-Masserano.

Questi lavori sono la prosecuzione degli interventi previsti fino all'11 agosto.