Alzati Italia Biella contraria al parcheggio a pagamento dell'Ospedale: “Vogliamo chiarezza”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Alzati Italia Biella è contraria al parcheggio a pagamento dell'ospedale di Ponderano e appoggia la raccolta firme del Comitato Cittadini Biellesi, in quanto non è un luogo dove si va a fare shopping ma un luogo dove le persone devono curarsi e hanno diritto di accesso e cure. Sappiamo inoltre che i partiti presenti sul territorio non hanno appoggiato questa petizione e ce ne vergogniamo noi per loro in quanto riteniamo che è la politica che deve tornare ad essere a servizio del cittadino e non il cittadino a servizio delle casse comunali.

Chiediamo al comune di Ponderano di essere più chiari sulla regolamentazione della gestione e accesso ai parcheggi. Non basta dire un euro al giorno e la prima mezzora è gratis. Chiediamo informazioni sull'accesso per i disabili; inoltre, se per due genitori che devono assistere un figlio malato e devono darsi il cambio con gli orari, sarà una spesa doppia? Un euro al giorno anche se i cittadini devono uscire e rientrare per un altra visita nel pomeriggio? Visto la decisione di per sé già squallida almeno si porti un po' di chiarezza ai dubbi dei cittadini di tutta la provincia di Biella”.