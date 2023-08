Maurizio Maffeo torna in sella: 2400 km di pedalate per l’impresa di Istanbul

Ormai è un fatto acclarato: la bici è uno strumento per fare turismo e che permette di vivere esperienze indimenticabili anche in solitudine.

E' il caso di Maurizio Maffeo, che torna in sella pronto ad affrontare 2400 Km.

Non è la prima volta che il ciclista biellese, di 63 anni, intraprende un lungo viaggio in sella alla bici: “Ho cominciato cinque o sei anni fa e ogni anno parto in solitaria, attraversando le capitali d’Europa. Le ultime che ho visitato sono state, nel 2021, Tirana ed Atene e precedentemente ne ho girate moltissime: Parigi, Madrid, Berlino, Praga, Amsterdam, Budapest, Roma…”

Oggi, sabato 5 agosto, Maffeo è partito alle 6:00 del mattino per affrontare un viaggio stimato di 13/14 giorni, nel quale, per l’arrivo a Istanbul, passerà da Zagabria, Belgrado e Sofia, affiggendo tre nuove bandierine al suo planisfero. “Per il ritorno opterò per l’aereo – continua l’esploratore – non ho ancora prenotato il volo e provvederò lungo il tragitto. Durante la notte dormirò nei B&B lungo il percorso”.

Questa mattina Maffeo non era però solo alla partenza: assieme a lui c'erano il figlio Filippo e la sua ragazza Valentina Paradiso. Hanno percorso un tratto di strada assieme, fino a Carpignano Sesia, dove si sono divisi: Maurizio ha proseguito verso Istambul, mentre Filippo e Valentina andranno a Santa Maria di Leuca, in Puglia.

Grazie alla disponibilità di Maurizio, dalla partenza da Benna, seguiranno le dirette per gli aggiornamenti durante il viaggio.