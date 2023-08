6° Giro di Campiglia, sul podio Magagna e Bruna, per il Trittico Nicola e Bruna, FOTO

Si è confermato anche oggi sabato 5 agosto un successo 6° Giro di Campiglia Cervo, valido per il “Trittico dla Bürsch 2023”. Leggi 60 podisti in partenza

Al 6° Giro di Campiglia organizzato dal Gruppo Alpini al quale hanno partecipato 56 podisti, sul podio è arrivato primo per gli uomini Federico Magagna, seguito da Luca Buzio e Enrico Alfisi. Per le donne, 1° Valeria Bruna, seguita da Laura Acquadro e Federica Pozzo.

Per quanto riguarda il “Trittico dla Bürsch 2023”, hanno partecipato 9 uomini e 3 donne. In testa per gli uomini Gabriele Nicola, seguito da Enrico Alfisi e Pietro Giordani. Per le donne è arrivata 1° Valeria Bruna, 2° Gabriella Duso e 3° Alessia Pagliaro.

Nel Trittico ha ricevuto una menzione speciale l'unico bambino che ha partecipato, Giacomo Mazzuchetti.