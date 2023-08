“Pioggia di stelle” per violino, organo e voce a Ponderano per San Lorenzo

Anche quest’anno, come ormai da tradizione, ritorna a Ponderano l’annuale concerto estivo “Pioggia di stelle”. L’appuntamento musicale, che rientra fra le iniziative legate alle festose celebrazioni per il Santo Patrono, è previsto per martedì 8 agosto alle ore 21, all’interno della suggestiva Chiesa parrocchiale dedicata a S. Lorenzo. L’ingresso, aperto a tutti, è gratuito.

L’evento, promosso come sempre encomiabilmente dalla Pro Loco di Ponderano, si avvale quest’anno anche del patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, del Comune e della collaborazione della Parrocchia, insieme all’Associazione “Una goccia per un sorriso” e al “Volontariato vincenziano San Lorenzo”.

Il programma, proposto all’ascolto, prevede l’esecuzione di musiche di Mozart, Händel, Vivaldi, Franck e altri autori, e alterna composizioni note a un repertorio più ricercato, come da tradizione e in linea con le caratteristiche timbriche dell’organo Ramasco, esaltate, come per gli altri strumenti e le voci, dall’eccezionale acustica presente nella chiesa. Sono tre gli artisti protagonisti della serata: la mezzosoprano Ilenia Gallo, il violinista Antonio Sacco e l’organista Manuele Barale, invitati dal direttore artistico Beniamino Calciati, musicologo, organista e clavicembalista che, dal 2010, cura l’organizzazione musicale di questo evento.