Il Chapter URSIS B. di Biella dei Protectors LE MC Italy, sarà presente in Umbria, ad un evento eccezionale

I PROTECTORS, come tutti sanno, sono un Club motociclistico LE (Law Enforcement), ovvero di appartenenti alle Forze dell'Ordine, Forze Armate, in servizio e in quiescenza/congedo, che ha origine in America e che proprio grazie al suo storico Presidente Piero (umbro), sin dal 2015 mise le radici anche in Italia, aprendo il primo Chapter a Foligno.