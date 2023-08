39° WFMT: a Biella eletto il nuovo presidente, Gaetano Aloisio. Ultima serata con passerella al Piazzo, FOTO e VIDEO

Dopo Roma, Treviso e Verona, è stata Biella a ospitare in questi giorni il 39° congresso della WFMT, dove si è registrata la maggiore partecipazione internazionale mai registrata prima: quasi 300 sarti, dall'Argentina all'Australia, da Singapore a Mauritius, dalla Corea agli Stati Uniti. In tutto 34 Paesi rappresentati.

Alcuni momenti della sfilata GUARDA

Ieri, ultima giornata di lavori, è stato nominato il nuovo presidente World Federation of Master Tailors il maestro Gaetano Aloisio. Aloisio ha così preso il posto di Liang-Hung Ho. E in serata, il borgo storico del Piazzo si è nuovamente trasformato in una passerella di capi firmati da sarti internazionali ed ha accolto personalità importanti provenienti da tutto il mondo. Rappresentanti della politica locale ma non solo hanno assistito alla seconda sfilata che tra suoni e luci ha riscosso come la sera prima un altro grande successo.

Sul palco è salito anche il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.