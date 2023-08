Ieri e Oggi, la mostra del Fotogruppo Riflessi - FOTO

Il Fotogruppo Riflessi ha allestito nell'atrio della Esselunga a Biella la mostra fotografica Ieri e Oggi, la mostra del Fotogruppo Riflessi.

Il compito di un gruppo fotografico dovrebbe essere anche quello di fotografare il territorio allo stato attuale, per conservarne memoria nel futuro. Con questa mostra abbiamo cercato inquadrature del passato, dalla fine dell'ottocento agli anni '50, affiancando ad ogni scatto la stessa inquadratura del presente.

Questo lavoro e' stato fatto per Biella ed Oropa, con attenzione ai due avvenimenti che piu' hanno inciso nel modificare il paesaggio negli ultimi 100 anni, cioe' la costruzione della Chiesa Nuova di Oropa, iniziata alla fine dell'ottocento su progetto di un centinaio di anni prima, e consacrata nel 1960, e la tranvia elettrica Biella Oropa, soprannominata "L'Ardita d'Italia", per via del notevole dislivello coperto con un tracciato interamente ad aderenza naturale. Fu attiva dal 1911 al 1958, con le altre tranvie Biellesi che partivano da Via Lamarmora, di fianco al fabbricato viaggiatori della vecchia stazione ferroviaria Biella-Santhia', e da Via Bertodano.

L'attuale ufficio del turismo era la biglietteria della tranvia di Oropa, Mongrando e Borriana. Al posto del quartiere degli affari c'era uno degli stabilimenti del Cotonificio Poma, con la direzione generale, e anche dopo la costruzione del quartiere, la direzione rimase ai piani superiori dello stabile che ospita attualmente la farmacia Balestrini in via Pietro Micca fino alla seconda meta' degli anni anni '50, in cui ai Poma subentrarono i Botto.

L'area della Esselunga era occupata dalla Societa' Strada Ferrata di Biella che gestiva la linea ferroviaria fino a Santhia'. La linea fu inaugurata nel 1856 e passo' alle Ferrovie dello Stato nel 1951. La stazione fu chiusa all'esercizio nel febbraio 1958 quando venne effettuato il collegameneto da Candelo alla stazione di Biella San Paolo fino allora capolinea della ferrovia per Novara. Il fabbricato viaggiatori fu demolito nel 1961, e l'area dismessa ospito' per oltre vent'anni le Fiere di Maggio e di Agosto, fino a che non venne costruito il nuovo quartiere.

L'area dell'attuale via Bertodano ospito', a partire dal 1891, la stazione delle Ferrovie Economiche Biellesi, da cui partivano le linee ferroviarie a scartamento ridotto per Cossato-Vallemosso, con diramazione da Cossato per Masserano e la linea per Tollegno, Andorno Micca, Balma. Tutte queste linee furono chiuse all'esercizio nel 1958.

Altre aree che hanno subito profonde trasformazioni, sono il Vernato che ha perso la sua caratteristica porta medioevale, piazza San Cassiano, dove e' stato abbattuto lo storico albergo del Gallo Antico, e l'area a est del Teatro Sociale, che un tempo ospitava la chiesa di San Paolo, poi abbattuta per fare spazio a quella che attualmente e' piazza Primo Maggio e che gli anziani conoscono ancora con il nomignolo di "Piasa dai Socule", letteralmente piazza degli zoccoli perche' qui c'erano i venditori di calzature.

Hanno fotografato e collaborato: Pier Carlo Bocca, Gianpaolo Cerruti, Franco Fazzari, Raffaele Filippi, Piero Giusio, Dario Mezzo, Franca Mosca, Iole Notarangelo, Maria Grazia Schiapparelli, Marco Signoretto, Anna Valz Gen, Ugo Zampieri.