Violento scontro sulla Cossato - Valle Mosso, mamma e figlia in ospedale, foto Bozzonetti per newsbiella.it

Violento scontro nella giornata di oggi sabato 5 agosto lungo al Cossato - Valle Mosso intorno alle 15. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale che è arrivata sul posto, ma a restare coinvolte sono state due automobili.

In un mezzo c'erano mamma e figlia che sono state trasportate in ospedale per accertamenti e alla guida dell'altro c'era un uomo al momento in stato di shock.

Due le ambulanze sul posto e i Vigili del Fuoco che stanno provvedendo alla messa in sicurezza dei veicoli.

Attenzione alla viabilità in quel tratto di strada perchè è rallentata.