Venerdì litigioso nel Biellese, diversi gli interventi dei Carabinieri

Giornata di liti quella di ieri venerdì 4 agosto per le quali è stato richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine in diversi casi.

A Salussola i militari sono intervenuti per mettere d'accordo due colleghi di lavoro che hanno avuto un incidente stradale, uno a bordo di un Porsche Cayenne residente a Viverone e l'altro di una Bmw 320 residente fuori provincia. Sul posto anche è intervenuta anche la Polizia Locale che però non ha proceduto ai rilievi perchè le auto erano state spostate dopo lo scontro.

Altra lite a Biella dove è stato richiesto l'intervento dei Carabinieri è avvenuta in via Fratelli Rosselli, tra un ragazzo e una ragazza.

A Zimone alle 19,30 dove è stato richiesto l'intervento dei Carabinieri, in quanto il corriere di un supermercato non voleva consegnare la spesa in quanto sosteneva che era troppo il tragitto da fare a piedi per raggiungere l'abitazione dove portare la spesa.

A Cossato la chiamata al 112 è invece arrivata perchè un uomo lamentava che il vicino stava dando il bianco a una parete comune, e in questo caso è intervenuta la Polizia Locale.