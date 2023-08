Da Giovedì 3 Agosto 2023A fino a oggi, Sabato 5 Agosto 2023 e comunque secondo le necessità, a causa di un cedimento stradale, a Biella Chiavazza resterà chiuso al traffico il tratto di via della Vittoria, in corrispondenza della strettoia di San Rocco.

Pertanto, la corsa n° 320.001 della Linea:320 — Biella cimitero – San Paolo – Chiavazza – Ronco – Ternengo devierà lungo via della Vittoria, via Giuseppe Poma, via Carlo Antonio Coda, Strada per Ronco.