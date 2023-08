La materna “Vineis” di Mongrando è pronta per accogliere i piccoli nel nuovo anno scolastico

Il Comune di Mongrando ha da poco ultimato i lavori di tinteggiatura dei locali della Scuola dell’Infanzia “Vineis” di Mongrando frazione Curanuova, pronti per dare avvio al nuovo anno scolastico. Circa 10 mila euro il valore dell'intervento.

"Abbiamo aperto il cantiere non appena la scuola ha chiuso a fine giugno - spiega il sindaco Antonio Filoni - e abbiamo finito a tempo di record. Avevamo già assegnato gli interventi prima della fine delle lezioni e siamo partiti subito onde evitare intoppi. Si tratta comunque pure sempre di un edificio vecchio. Tutto invece è andato bene, abbiamo tinteggiato l'esterno e le due aule dentro, oltre a mettere mano per qualche rifinitura, ma ora tutto e pronto e non vediamo l'ora di vedere di nuovo i bambini che corrono qua e là portando la loro meravigliosa allegria".