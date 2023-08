Termovalorizzatore di Cavaglià, una mozione a firma di Revello in consiglio comunale a Cossato

Il Termovalorizzatore di Cavaglià è oggetto di una mozione a firma del consigliere comunale Stefano Revello che sarà discussa nel prossimo consiglio.

Il consigliere esprime un giudizio negativo in merito all'impianto, ritenendolo tra le altre cose "sovradimensionato rispetto alle esigenze del territorio, in contrasto con la gerarchia europea di trattamento dei rifiuti che mette ai primi posti la riduzione dei rifiuti, il riutilizzo e il riciclaggio di materia, ridondante rispetto alle potenzialità dell’impianto attualmente esistente e in fase di ampliamento in località Gerbido di Torino, oltre che pregiudizievole rispetto alle potenzialità di sviluppo economico e turistico non solo del basso Biellese ma dell’intero territorio provinciale, prossimo ad aree SIC di elevato valore ambientale come i laghi di Viverone e Bertignano e lo stagno di Pioglio".

Per il consigliere l'impianto rischia di causare gravi effetti a livello di salute collettiva a causa dell’effetto accumulo degli inquinanti pur in presenza di emissioni puntuali nella norma.

Il consigliere farà arrivare il documento a tutti i Comuni della Provincia di Biella con la richiesta di deliberarla, alla Regione Piemonte e alle Amministrazioni provinciali di Biella e Vercelli.