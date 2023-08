I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 4, 5 e 6 agosto

Venerdì 4 agosto

- Graglia, Sagra della Madonna di Campra

- Viverone, evento di Motonautica mondiale, Waterfestival 2023

- Villa del Bosco, Festa a Villa, cena a base di Paella – Cover Vasco Rossi con Alessandro Serpe leggi Le serate di agosto fra menù sfiziosi, musica e divertimento

- Candelo, festa patronale di San Lorenzo, cena e musica

- Valle San Nicolao, E'... la festa

- Magnano, Chiesa Romanica di San Secondo, Festival Musica Antica Magnano 2023 - 38a stagione

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Film: Il Manto della Misericordia

- Campiglia Cervo, Alta Valle Cervo, Bursch in festival

- Biella, al Piazzo sfilata sartoriale, evento dalle 19 leggi I capi dei sarti italiani

- Rialmosso, spettacolo di Teatrando “La scuola di Rialmosso: i tre benefattori in Paradiso” (di Danilo Craveia) con Graziano Andreatta, Christian Ferrari e Paolo Zanone e dal concerto di chitarra di Leonardo Ceralli dalle 20.45 per Bursh in Festival

- Piedicavallo, “Piedicavallo Festival”

Sabato 5 agosto

- Graglia, Sagra della Madonna di Campra

- Viverone, evento di Motonautica mondiale, Waterfestival 2023

- Villa del Bosco, Festa a Villa, Stinchi – Nats, leggi Le serate di agosto fra menù sfiziosi, musica e divertimento

- Candelo, festa patronale di San Lorenzo, cena e musica

- Biella, a Gli Orsi la Pimpa, dolcissime letture animate alle 17, alle 18 e alle 19, leggi Continuano gli eventi a Gli Orsi

- Miagliano, Gnomo festival leggi Arriva in valle lo Gnomo Festival

- Cossato, Cicloscalata Cossato S.Eurosia leggi Circuito Stars Cup

- Campiglia, 6° Giro di Campiglia Cervo leggi Gare podistiche della settimana

- Miagliano, Festa dello gnocco

- Ponderano, Cena di San Lorenzo, dalle ore 20 presso il centro sociale, il ricavato a favore del reparto Neonatale all'ospedale Ponderano

- Ponderano, Estate ponderanese

- Valle San Nicolao, E'... la festa

- Callabiana, Agosto a Callabiana

- Salussola Monte: a Belvedere le cover dei Nomadi con “I Ladri di Sogni”

- Bielmonte, ritrovo Bocchetto Sessera, Qi Gong in Oasi Zegna, Nel Bosco di Notte

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Visita guidata al Cimitero Monumentale di Oropa

- Oropa, Giardino Botanico, Visita guidata al Giardino Botanico di Oropa riservata ai titolari di Abbonamento Musei, Visita guidata alla Basilica Superiore di Oropa e alla cupola illuminata

- Campiglia Cervo, Alta Valle Cervo, Bursch in festival, Biella, Cave del Favaro, in collaborazione con al guida escursionistica della Regione Piemonte Marco Macchieraldo Il Macchie - Marco Macchieraldo ideatore dei percorsi, dalle 14,30 Passeggiata a Biella e dintorni - La Tramvia di Oropa

- Vigliano Biellese, Villa Era, via Giuseppe Rivetti, 53, Laboratorio di ceroplastica

- Bielmonte, Oasi Zegna, Cascina Caruccia, Quartetto di Corni Sigfrido in Cascina Caruccia

- Sala Biellese, VIA OTTAVIO RIVETTI 5, QUATTRO PASSI NELLA STORIA... DELLA RESISTENZA! TERZO APPUNTAMENTO

- Donato, Mercatino della solidarietà

- Passobreve (Sagliano), spettacolo Teatrando in Bursh in Festival, “Il pavimento è di legno!” e scritta da Anna Bosazza, sarà interpretata da Alfredo Barausse e Annalisa Zini. Il concerto conclusivo sarà affidato al chitarrista Gabriele Ferro, dalle 20,45.

Domenica 6 agosto

- Graglia, Sagra della Madonna di Campra

- Viverone, evento di Motonautica mondiale, Waterfestival 2023

- Villa del Bosco, Festa a Villa, Cozze alla tarantina, Depietra DJ, leggi Le serate di agosto fra menù sfiziosi, musica e divertimento

- Candelo, festa patronale di San Lorenzo, cena a musica

- Miagliano, Gnomo festival leggi Arriva in valle lo Gnomo Festival

- Ponderano, Estate ponderanese

- Graglia, corsa Lauretana - Mombarone, leggi Gare podistiche Biella e nel Biellese

- Pettinengo, “Niente di meno che un sogno” al Museo delle Migrazioni alle ore 16.00 presso la Chiesa dei Santi Grato di Aosta ed Eusebio da Cagliari, a Canton Gurgo – Pettinengo, la “Bottega d’Arte varia” (ensemble musical teatrale amatoriale) presenterà lo show Niente di meno che un sogno.

- Santuario San Giovanni Andorno, festa sociale, organizzata dal gruppo Alpini Valle del Cervo, leggi Campiglia Cervo, Festa Sociale al Santuario di San Giovanni

- Ronco, dalle 14.30 alle 18.30 l’Ecomuseo della Terracotta di via Roma 14 a Ronco Biellese ospiterà il laboratorio Una ciotola per mille spuntini.

- Mongrando, festa di San Lorenzo, santa messa alle 11, pranzo e torneo di pallavolo, alle 17 vespri e processione

- Valle San Nicolao, E'... la festa

- Callabiana, Agosto a Callabiana

- Coggiola, “Piantuma la frasca”: un pic-nic condiviso fra attività e laboratori, leggi Pic-nic e laboratori

- Viverone, Centro di Documentazione del Lago di Viverone, Il fonditore di spade. Una vicenda di 3000 anni fa tra Canavese e Lago di Viverone, pomeriggio (ore 16.00-18.00) dedicato ai bambini con la lettura

- Oropa, Visite guidate al Santuario, Salita alla cupola della Basilica Superiore

- Donato, Mercatino della solidarietà

- Viverone, viale Lungo Lago, Mercatino degli hobbisti sul Lungo Lago

- Candelo, Ricetto di Candelo, Borgo medievale, Mercato dei Produttori Agricoli al Ricetto di Candelo

Mostre

-Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5 - L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià

fino al 15/10/2023

-Valdilana, Trivero, via Marconi, 23 Apertura di Casa Zegna e inaugurazione della mostra temporanea \"E il giardino creò l'uomo\" fino al 12/11/2023

-Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14 Design Alabastro 22 - fino al 06/08/2023

-Sordevolo, via Clemente Vercellone TONO ZANCANARO - IL SEGNO DI TONO fino al 31/08/2023

- Sordevolo, PICCAIA/FIBONACCI, La chiave d’oro che unisce tutti i misteri, Curatela Melania Rocca Reportage fotografico della mostra Alessandro Giugni, fino al 10/09. Orario: dalle 16.30 alle 19, a Villa Cernigliaro, Villa Cernigliaro. Vernissage domenica 6 agosto, ore 17. In occasione del vernissage della mostra, ore 18 Gabriella Cinti nel reading poetico tratto dal volume Prima, Ed. Puntoacapo 2022 (postfazione di Mauro Ferrari).

- Pollone, Riserva Naturale del Parco Burcina “F. Piacenza”, Cascina Emilia

-Biella Piazzo, corso del Piazzo 25 OPEN SPACE Finché si avranno passioni, fino al 10/09/2023

- Donato, Centro di Documentazione sull’Emigrazione, Mostre al Centro di documentazione sull'Emigrazione, fino al 24/09, tutte le domeniche dalle ore 14.30 alle 18.30.