Un passo verso la mobilità sostenibile: a Miagliano approdano le stazioni di ricarica

Continua la diffusione delle infrastrutture per la transizione energetica; anche Miagliano apporta il contributo a favore delle auto elettriche: “Un altro piccolo ma importante passo effettuato dal nostro Comune all’insegna dell’ammodernamento delle infrastrutture territoriali e del corretto approccio verso politiche ambientali e di mobilità sostenibile”, afferma il Sindaco, Alessandro Mognaz.

I ringraziamenti dell’amministrazione sono rivolti al Presidente di Ener.bit, Paolo Maggia e al suo staff: “Per aver ideato e costruito un vincente progetto su scala provinciale” conclude il Sindaco.

La società partecipata, infatti, si occupa di fornire soluzioni innovative per il risparmio energetico degli enti pubblici e, grazie alla complessa rete di collaboratori e partner, sta riscuotendo molto successo anche in altre regioni d’Italia: “L’obiettivo biellese è quello di diffondere le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) su tutto il territorio della provincia e ribaltare la concezione di mero consumatore, per offrirsi come parte attiva, favorendo lo sviluppo sostenibile” afferma Maggia.

Il modello comunitario di Ener.bit sta offrendo e offrirà uno sviluppo “virale” della rete energetica sostenibile, raggiungendo anche le località e i paesi più piccoli, con evidenti arretratezze dal punto di vista tecnologico: “Intendiamo offrire il nostro supporto in sinergia con i Comuni e gli enti locali che, grazie al nostro contributo e quello dei nostri collaboratori, come il Politecnico di Torino, avranno l’opportunità di trarre vantaggio dai nuovi sistemi, altrimenti inaccessibili”, conclude il Presidente Maggia.



Un dato interessante a livello europeo, che emerge dalle ultime statistiche, è il superamento dei motori diesel con la vasta introduzione dell’elettrico, che grazie alla rete di stazioni, avrà la possibilità di estendere la mobilità sostenibile, in maniera capillare.